Figli coppie gay, anche il M5S in piazza contro il governo dopo lo stop alle trascrizioni

Nel capoluogo lombardo, così come accaduto a Torino nei mesi precedenti il prefetto Renato Saccone ha imposto al sindaco Beppe Sala di interrompere le trascrizioni anagrafiche con il doppio cognome di bambini nati da genitori gay e lesbiche. E così sabato alle 15 le associazioni che da anni si battono per i diritti delle famiglie omogenitoriali (Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli) si ritroveranno, insieme a moltissimi politici e altre realtà, davanti alla Prefettura di Milano.

"In gioco i diritti dei bambini"

"È importante far sentire a questo governo - commentano la coordinatrice del comitato diritti civili e politiche di genere del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e la deputata M5S Chiara Appendino - che la società civile è mobilitata contro l’attacco ai diritti civili di cui è responsabile Giorgia Meloni e la sua maggioranza".

"Quello che la destra sembra non riesca a capire - continuano le pentastellate - è che in gioco ci sono diritti di bambini, che questo governo disconosce. In Parlamento le proposte per sanare questi vulnus ci sono, è arrivato il momento di pretendere e ottenere delle risposte dalla maggioranza".