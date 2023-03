Le "donne del caffè" in mostra al Museo Lavazza con “Chicchi di inclusione”

"Chicchi di inclusione": è questo il titolo della mostra fotografica organizzata dal Museo Lavazza di Torino e in programma fino a fine marzo presso la "Piazza Verde" della Nuvola, sede del gruppo in via Bologna 32. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Le "donne del caffè"

L'esposizione analizza il ruolo femminile nella filiera di produzione del caffè, approfondendo progressi e criticità legati alla parità di genere nel settore: "Il Gruppo Lavazza - spiegano gli organizzatori - crede che l’uguaglianza di genere sia un motore di cambiamento in grado di accelerare il percorso verso lo sviluppo sostenibile e la crescita economica responsabile in tutto il mondo, non soltanto nei paesi produttori di caffè. La mostra, attraverso le foto e i dati forniti dalle più autorevoli organizzazioni internazionali e nazionali, si propone di mettere in luce i passi compiuti e ciò che ancora rimane da cambiare".

Le azioni della Fondazione Lavazza

L'iniziativa, inoltre, vuole evidenziare le azioni intraprese dala Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus per raggiungere questo obiettivo, tra cui 32 progetti in 20 paesi di 3 continenti per un totale di 146mila coltivatori beneficiari.

"La Fondazione – concludono - sostiene l'autonomia delle comunità locali attraverso la valorizzazione del lavoro delle donne e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Promuove inoltre le buone pratiche agricole per migliorare la resa delle coltivazioni e la qualità del caffè e propone l'introduzione di strumenti tecnologici per contrastare gli effetti del cambiamento climatico".