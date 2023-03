Drive my car, la proiezione del film di Ryusuke Hamaguchi in attesa del Disability Film Festival:

In attesa della 2° edizione del Disability Film Festival torna la micro-rassegna cinematografica “Tag uɘ if you can”.

Il terzo e ultimo appuntamento prevede la proiezione di Drive my car (Giappone 2021) di Ryusuke Hamaguchi, in programma martedì 21 marzo dalle ore 20.30 al Il Piccolo Cinema di Via Cavagnolo 7. Presente il critico cinematografico Matteo Marelli.

Drive my car, ottavo lungometraggio del regista giapponese, è stato premiato nel 2022 con l’Oscar al Miglior Film Internazionale e, l’anno precedente, con il Prix du Scenario alla miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. “Non potevamo non scegliere il capolavoro di Hamaguchi: la sua lentezza, la sua perseveranza, la sua precisa volontà di restituire il potere dell’arte, della rappresentazione, della mimesi e della narrazione, che sono globali possibilità di relazione, coinvolgimento e cura, mi hanno folgorata. Il multilinguismo del film richiede pazienza e ascolto attivo, doti umanissime in grado di concretizzare l’inclusione di cui tanto si parla, spesso senza pragmatismo” spiega la direttrice artistica del Disability Film Festival, Carmen Riccato.

La proiezione del film sarà resa completamente accessibile attraverso sottotitolazione in italiano e audiodescrizione. Durante la presentazione e durante gli interventi sarà disponibile interpretariato LIS.

Il film

L’opera narra la vicenda del drammaturgo, attore e regista teatrale Yusuke Kafuku, il quale accetta di condurre una residenza teatrale ad Hiroshima preparando uno spettacolo multilingue, adattamento di Zio Vanya di Checov. Lo spettatore conosce il passato ed il presente della vita del protagonista attraverso una serie di incidenti, nel senso letterale e non solo tragico del termine, scoprendo come le sue uniche certezze (nido/riparo) degli ultimi 15 anni siano la dedizione nei confronti della moglie Oto e il rapporto simbiotico con la sua auto, una Saab 900 rossa del 1987. Quando Kafuku si ritroverà costretto a cedere il volante alla giovane Misaki, il mondo da lui conosciuto fino ad allora muterà irreversibilmente contaminandosi con quelli altrui, compresi gli attori del casting dello spettacolo senza tralasciare i segreti svelati da Oto. Drive my car è un film solo narrativamente lineare, che detiene in sé le chiavi per rendere possibile la fine della marginalizzazione, il potere dell’arte della mimesi e quello della rappresentazione, in una contemporaneità dove la forza dell’esperienza condivisa si sta disperdendo.

Il festival

Disability Film Festival nasce nel 2019 su iniziativa di Associazione Volonwrite, impegnata dal 2009 nel campo della comunicazione sociale. Nella convinzione che la disabilità sia (anche) un modo di essere, nonché parte integrante del percorso identitario di chi la vive di persona, di chi la conosce da vicino e di chi la condivide, il festival si propone di presentare una prospettiva internafacendo dei prodotti culturali - dal cinema alla letteratura - strumenti per costruire una realtà più inclusiva.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info: https://www.facebook.com/disabilityfilmfestival/