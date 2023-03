Chi sarà eliminato dall'Ekstraklasa polacca 2022/2023

Negli attuali sorteggi dell'Ekstraklasa polacca, le squadre hanno meno di un terzo delle partite rimaste da giocare. Il torneo si concluderà a maggio 2023. Il club con il maggior numero di punti alla fine del campionato otterrà il titolo del campionato e le squadre dal 16° al 18° posto scenderanno di classe. Le battaglie per il diritto a rimanere nell'élite si preannunciano molto interessanti.

I quattro principali outsider del campionato di calcio d'élite polacco sono Miedz Legnica, Gornik Zabrze, Lechia Gdansk e Korona Kielce.

Miedz Legnica

I ragazzi di Grzegorz Mokri fanno schifo in questa stagione e dopo 25 turni hanno chiuso la classifica. Allo stesso tempo, Miedz Legnica era a sei punti dal 17° Gornik Zabrze e dal 16° Lechia di Danzica. Dopo aver vinto quattro volte, la squadra ha pareggiato 7 volte e perso 13 partite. Lechia Gdansk, Szlensk Wroclaw, Gornik Zabrze e Plock sono riusciti a superare il "verde-blu-rosso". Allo stesso tempo, nel 2023, l'idea di Tomasz Brusilo ha ottenuto una sola vittoria.

La squadra di Legnica ha una delle peggiori difese dell'Ekstraklasa. Solo il Lechia Danzica ha subito più rosso-verde-blu. In termini di gioco, la squadra non è stabile e non ha una formazione molto forte, quindi sarà estremamente difficile mantenere un posto nell'élite.

Gornik Zabrze

I ragazzi del Bartos Gol stanno vivendo una stagione instabile e rischiano la retrocessione. Dopo 24 partite, Gornik Zabrze ha superato di sei punti l'ultimo Miedz Legnica, mentre il Lechia di Danzica era inferiore in indicatori aggiuntivi. Dopo 6 vittorie e 7 pareggi, Torsida ha subito 11 sconfitte. Vale la pena notare che i "tricolori" avevano un attacco e una difesa abbastanza buoni, come per un esterno. Ma il club non vinceva spesso ed era tra gli outsider, rischiando di lasciare la divisione elite a fine stagione.

Nel 2023, a metà marzo, i Pitmen sono riusciti a vincere contro Stal Mieletsy, pareggiando anche con Lechia Gdansk e Radomyak Radom. In altre quattro battaglie, Torsida perse. Eric Yange e soci devono migliorare e poi potranno uscire dalla zona retrocessione.

Lechia Danzica

La squadra di Tomas Kaczmarek sembra piuttosto instabile in questa stagione. Allo stesso tempo, Lechia di Danzica ha possibilità di salvezza. Dopo 24 partite giocate in Ekstraklasa, i Lechians erano davanti al 17esimo Gornik Zabrze in ulteriori indicatori, ed erano anche un punto dietro il 15esimo Korona Kielce. Dopo 7 vittorie e 4 pareggi, i "biancoverdi" hanno subito 13 sconfitte. Inoltre, l'idea di Adam Mandziar ha avuto la peggior difesa del campionato, superando in media poco più di un gol e mezzo a partita.

La scorsa stagione i "bianco-verdi" sono arrivati ​​quarti in classifica e la squadra ha sfiorato l'ingresso nelle competizioni europee. Ora i Lechiani rischiano di essere retrocessi. Sebbene Mario Malochi e soci abbiano possibilità e tempo per mantenere un permesso di soggiorno nell'élite.

Corona di Kielce

I reparti Kamil Kuzera dopo 24 partite di campionato si trovano sulla 15a riga in classifica. Allo stesso tempo, Korona Kielce era davanti a Gornik Zabrze e Lechia Gdansk di un solo punto di credito. Nel 2023, i "coltelli tascabili" hanno guadagnato un buon slancio. A metà marzo, i rosso-gialli sono riusciti a vincere contro Cracovia, Lechia Gdansk, Plock e Radomiak Radom, oltre a organizzare una partita mondiale con Slask di Wroclaw. Va anche notato che l'idea di Lukasz Jablonsky ha avuto uno degli attacchi più forti negli ultimi cinque del torneo.

Korona Kielce è migliorata in modo impressionante nel 2023, e se i rosso-gialli continuano sulla stessa linea, la squadra sarà in grado di staccarsi dalla zona retrocessione. In termini di gioco, i "coltelli tascabili" sembrano sicuri di sé e questa può essere la chiave del successo.

La nostra previsione

Miedz Legnica è in una forma disgustosa e non ci sono prerequisiti per correggere la situazione. Quindi è molto probabile che i verde-blu-rossi vengano retrocessi dall'Ekstraklasa. Gornik Zabrze e Lechia Gdansk potrebbero tentare di uscire dalla zona retrocessione, ma i concorrenti sono più stabili nell'ottenere punti ed è improbabile che ci riesca. La corona di Kielce ha acquisito un ottimo slancio e dovrebbe mantenere la sua residenza nell'élite per la prossima stagione.