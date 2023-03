Moncalieri, si scaldano i motori per l'organizzazione dei centri estivi

Moncalieri, si scaldano i motori per organizzare i centri estivi

Mancano pochi giorni alla primavera, a fine mese tornerà l'ora legale e le giornate si allungheranno di molto. Insomma, si inizia ad intravedere la bella stagione e così a Moncalieri si scaldano i motori per organizzare i centri estivi.

Da aprile al via la richiesta dei voucher

Il Comune ha lanciato l’accreditamento per gli enti e le associazioni interessate ad organizzare le attività dell’estate ragazzi. Da aprile si aprirà la possibilità per le famiglie di richiedere i voucher per la riduzione delle tariffe sulla base dell’Isee.

“L‘Amministrazione - sottolinea l’assessore all’istruzione Davide Guida - da sempre valorizza e sostiene il servizio offerto dalle associazioni del territorio che organizzano attività estive rivolte a bambini e ragazzi durante lo spazio lasciato vuoto dal tempo scuola, riconoscendo una modalità sussidiaria di realizzazione di iniziative di pubblica utilità. La volontà è garantire queste attività secondo un modello volto a valorizzare il patrimonio e la ricchezza del tessuto cittadino, garantendo un’offerta educativa ampia e differenziata”.

Entro fine mese accreditamento degli enti interessati

I soggetti interessati devono far pervenire al comune l’accreditamento entro il prossimo 30 marzo. Una vasta gamma di opportunità che lo scorso anno ha richiamato oltre trenta soggetti tra associazioni, cooperative sociali, parrocchie, ludoteche.

Per ulteriori info: Ufficio Istruzione: tel. 011.6401.318/475 - segreteria.istruzione @comune.moncalieri.to.it