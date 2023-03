Precipita per 20 metri mentre arrampica a Caprie: donna in codice rosso in ospedale

Ancora un grave incidente in montagna. Presso la falesia di arrampicata sportiva di Caprie (To) una donna è precipitata a terra da un'altezza di oltre 20 metri, intorno alle 10.45 del mattino. L'intervento è stato gestito congiuntamente dal Servizio Regionale di Elisoccorso e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con una squadra a terra che ha prontamente raggiunto la zona. Grazie alla collaborazione tra squadra ed equipe, la donna è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell'elicottero per essere ricoverata in ospedale con un codice rosso.