Sara Zambaia candidato sindaco a Pianezza: "Orgogliosa, voglio una città a misura di tutti" [VIDEO]

E' Sara Zambaia il candidato sindaco di Pianezza espresso dal centrodestra. La presentazione questa mattina alla sede del comitato elettorale di via Caduti per la Libertà 18.

Alla presenza del segretario provinciale della Lega Elena Maccanti, del coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Rosso, della deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e del presidente dell'associazione Insieme per Pianezza Davide Mensio, Zambaia ha fissato gli obiettivi di una sfida elettorale che la vedrà contrapposta la candidato del centrosinistra (e M5S) Giovanni Minò: "Sono orgogliosa e allo stesso tempo emozionata per questa avventura. Perché mi candido nella mia città, dove sono cresciuta e dove ho mosso i primi passi in politica. Una avventura che condividerò assieme a tantissimi amici che dal primo istante hanno deciso di sostenermi e darmi fiducia".

"Oggi - ha proseguito la consigliera - abbiamo dato il via alla campagna elettorale, sappiamo di poter contare su un gruppo meraviglioso, composto da 4/5 dei gruppi storici che hanno amministrato Pianezza nei 15 anni precedenti".

"Siamo carichi, abbiamo una straordinaria idea di Pianezza: deve essere una città a misura di famiglia, associazionismo, bambini e anziani. Una Pianezza a misura di tutti" ha promesso Zambaia. Che poi ha affermato: "Il nostro progetto vuole, in primis, mettere al centro tre valori fondamentali, per me e per i nostri candidati: il rispetto, la coerenza e l’etica. Senza questi valori la politica, che ritengo debba tornare ad essere un’arte nobile anche a Pianezza, non può definirsi credibile".

"Oggi abbiamo messo il primo mattoncino, ma saranno tantissimi gli eventi che faremo, i cittadini e le associazioni che incontreremo" ha concluso il candidato sindaco del centrodestra a Pianezza.

Chi è Sara Zambaia

Sara Zambaia è nata a Ciriè l’11 maggio 1988. Laureata a pieni voti in Diritto per le imprese e le istituzioni alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. È sposata con Riccardo Carossa ed è madre del piccolo Lorenzo.

Sin dall’inizio del suo percorso universitario ha iniziato a formarsi a livello lavorativo e politico.

È stata collaboratrice presso gli Uffici di Comunicazione del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale nella IX legislatura. È stata inoltre componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro studi sul pensiero politico Luigi Firpo.

Successivamente è stata impiegata amministrativa presso una società sportiva Pianezzese. Iscritta alla Lega dal 2009, nel 2015 è stata nominata assessore esterno al Comune di Pianezza con deleghe ad Ambiente, Sicurezza e Sviluppo sostenibile.

Riconfermata nelle elezioni amministrative del 2016, con l’aggiunta delle deleghe all’Agricoltura e all’Illuminazione pubblica, è stata la consigliera più votata.

Oltre alla carica istituzionale, è stata segretario della Sezione Lega di Pianezza fino al 2016 e, successivamente, commissario della Circoscrizione comprendente i Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Givoletto, Grugliasco, Pianezza, San Gillio e Venaria.

Nel 2018 è stata candidata alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale di Collegno e nel seggio plurinominale Torino 1.

Nel 2019 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale nella lista maggioritaria.

Nel 2021, rieletta in consiglio comunale a Pianezza, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del consiglio comunale.

In Regione, attualmente, è Vicepresidente della III Commissione (Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori); Vicepresidente del Comitato Regionale Per I Diritti Umani e Civili ed è molto attiva nella IV Commissione, quella che sviluppa i temi legati alla Sanità; e, ancora, della I e VII Commissione.