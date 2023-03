Gianluca Gavazza (Lega Salvini): “Inaugurato il restauro del campanile di Montanaro”

«È stata una due giorni ricca di eventi, quella organizzata dal Comune di Montanaro con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, per l’inaugurazione dei lavori di restauro del Campanile Comunale - spiega nel dettaglio Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Sono stato positivamente colpito dalla grande partecipazione di cittadini e ringrazio il sindaco Giovanni Ponchia e l’amministrazione comunale per aver coinvolto anche gli studenti delle scuole di Montanaro in questa importante iniziativa che ha permesso di conoscere la storia e la cultura dei nostri territori».