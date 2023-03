Dal 20 marzo al 14 aprile la mostra "Via Crucis" vede protagonisti i bambini a Grugliasco

La “Via Crucis” rappresenta il ricordo e il ringraziamento del maestro alla Scuola La Salle in occasione della sua pensione. Le prime cinque stazioni sono state realizzate durante la quaresima del 1996, quando i bambini erano in terza elementare, quelle dalla 6 alla 10 nel 1997 in quarta e quelle dalla 11 alla 15 nel 1998 in quinta.