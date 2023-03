Un 2023 tutto da festeggiare per Tenuta Berroni che celebra i 250 anni

Di settimana in settimana, a rotazione, saranno disponibili 85 gusti, fra gelati a base di latte di cascina e sorbetti. Gusti tradizionali, creativi, legati alla stagionalità ed al territorio come le erbe officinali quali lavanda e salvia o la mora di gelso legata alla lavorazione della seta, vanto di Racconigi fino al XVIII secolo, da scegliere in versione cono (prodotto al momento direttamente nel punto vendita), coppetta, stecchi in formato anche mini. Da gustare direttamente in azienda, nell'ampio spazio esterno, come a casa in vaschette o comode burnie da asporto, oppure sotto forma di torte e monoporzioni gelato e semifreddi.