A San Salvario, riapre al pubblico la biblioteca scolastica Shahrazad dell'Istituto Manzoni

Sarà aperta tutti i martedì dalle 16.45 alle 18.15 fino a fine giugno per poi ricominciare il servizio da settembre in poi.

"L’Istituto Comprensivo Manzoni è lieto di annunciare la riapertura al pubblico della Biblioteca Scolastica Shahrazad, dedicata a raccolte di volumi e audiovisivi per bambini e ragazzi - commenta la dirigente Rosa Maria Falanga -. I locali si affacciano su via Madama Cristina 41, dove un suggestivo cancello permette l’ingresso diretto alla biblioteca, che offrirà la possibilità di consultare libri e audiovisivi e di richiedere in prestito su prenotazione i volumi".

Oltre al servizio di biblioteca e prestito, sono proposte, in collaborazione con l’I.C. Manzoni, attività e iniziative, in orari serali o pre-serali, rivolte al territorio, come attività di promozione della lettura, letture animate, incontri con gli autori ed altro ancora.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con l’associazione dei genitori Manzoni People e con il supporto delle Biblioteche civiche torinesi.