Il Console onorario di Francia in visita al Centro Agro Alimentare

Il Centro Agro Alimentare di Torino ha ospitato, venerdì 17 marzo, presso la propria sede in Strada del Portone a Grugliasco, il Console Onorario di Francia a Torino, il dott. Emanuele Chieli. Hanno fatto gli onori di casa il Presidente Marco Lazzarino e il Direttore Generale Gianluca Cornelio Meglio.

L’incontro con il Console, molto attento alle questioni relative all’interscambio commerciale e a cui sono ben note le rilevanti valenze economiche nei rapporti commerciali fra Torino e la Francia, è stata un’ottima occasione per l’APGO Associazione Piemontese Grossisti Ortofrutticoli – Fedagro Torino rappresentata dal suo Presidente Stefano Cavaglià della F.lli Cavaglià srl e da alcuni tra i Consiglieri Vittorio Rovetta di Exica e Carlo Quirico della Quirico srl di poter trattare i temi a cuore rispetto allo sviluppo del business oltralpe. Tra i soci di APGO, il Console Onorario si è confrontato con Manuela Passerino di Fruttitalia srl.

Varie le tematiche affrontate durante la visita, volte a sottolineare il ruolo strategico del CAAT di Torino sul territorio del nord ovest e ai piedi delle Alpi, in particolare grazie all’ottima posizione geografica e alle sue funzioni fondamentali distributive: quella commerciale tradizionale, l’offerta delle tipicità piemontesi e del made in Italy e quella logistica.

La visita del Console Francese è un risultato che premia l’impegno del CAAT nel perseguire una politica di promozione all’estero del Centro Agroalimentare. L’incontro ha anticipato la riunione con la Camera di Commercio franco italiana a Milano in cui sono state gettate le basi da Cornelio Meglio con l’amministratore delegato Cécile Bourland per analizzare i prossimi passi del progetto di internazionalizzazione con la Francia.

Gianluca Cornelio Meglio ha dichiarato: “Ringrazio il Console Chieli per la visita, è stata l’occasione per mostrargli il Centro, fargli vivere questa realtà che vive la notte e che riveste un ruolo fondamentale per l’economia della Città, la visita rientra nel programma di internazionalizzazione intrapreso e che auspichiamo possa sviluppare importanti sinergie nel prossimo futuro”. Commenta Manuela Passerino della Fruttitalia srl: “Da diversi anni siamo impegnati nel valorizzare il prodotto italiano e di promuoverlo soprattutto ai nostri vicini di casa d’oltralpe affinché possano conoscere e apprezzare sempre più il gusto e il sapore dei prodotti del territorio italiano”.

“Ringrazio a nome mio e di tutti gli Operatori - chiosa Stefano Cavaglià Presidente di APGO Fedagro Torino Associazione degli Operatori Grossisti del CAAT - il Console Chieli per la proficua visita. È stata occasione per mostrare le eccellenze della produzione ortofrutticola territoriale, nazionale e non solo, che tutti i giorni vengono commercializzate all’interno del Centro. Si è potuta mettere in evidenza l’importanza strategica e logistica che il CAAT, attraverso la professionalità dei suoi Operatori, riveste come porta commerciale fondamentale per gli scambi da e verso la Francia. I clienti francesi hanno acquisito un peso specifico importante in quanto a merce acquistata presso le nostre aziende insediate al Centro Agro Alimentare di Torino, con un trend che continua a crescere, grazie soprattutto all’apprezzamento del prodotto italiano nelle località turistiche transalpine e rivierasche. Obiettivo condiviso da noi Operatori è quindi quello di tessere delle migliori relazioni politiche e istituzionali finalizzate a creare le facilitazioni necessarie per favorire un aumento degli scambi commerciali con la Francia”.

Conclude a fine mattinata il Console Chieli: “ringrazio il Direttore per avermi accolto e fatto scoprire un luogo che non conoscevo; è stata una grandissima sorpresa anche constatare quanti siano gli scambi commerciali tra Italia e Francia, molti più di quanto si possa immaginare: l’incontro con gli Operatori è stato interessante e istruttivo; al contempo è emerso in modo chiaro quanto sia forte l’esigenza di rafforzare questi rapporti. Grazie davvero per avermi dato modo di conoscere un luogo importante e unico sul territorio, luogo di scambi commerciali e di intrecci culturali”.

Un rapporto di amicizia profonda e di relazioni consolidate quelle tra Torino e la Francia che il Presidente del CAAT Marco Lazzarino ha ricordato nel salutare il Console Chieli, auspicando che tali relazioni - espressione di un’amicizia durevole e di una storia plurisecolare - possano essere funzionali nel costruire al più presto delle connessioni commerciali con operatori francesi che dimostrano di essere sempre più interessati a prodotti made in Italy di alta qualità e alle tipicità del territorio piemontese tutto, sia per l’ortofrutta che per i formaggi ed il vino.

