Nuovo contratto Stellantis, i sindacati firmatari preparano l'assemblea con i lavoratori: "Resta il tema dei carichi di lavoro eccessivi"

Un'occasione per preparare gli operai dello storico stabilimento torinese all' assemblea che si terrà domattina alle 10.30 , in occasione della quale sarà presentato proprio l'accordo sottoscritto e firmato da tutti i sindacati esclusa la Fiom.

Resta il tema dei carichi di lavoro

Marelli, 400 uscite volontarie

"La riduzione - spiegano i sindacati - si concentrerà sulle funzioni di staff e toccherà molto meno le fabbriche. Gli incentivi saranno per i pensionabili nell'arco dei 48 mesi tali da assicurare i primi due anni il 90% della retribuzione insieme alla Naspi e gli altri due anni lo 80% della retribuzione più l'equivalente dei contributi da versare. Per chi non raggiunge la pensione l'incentivo sarà da 35 a 39 anni 12 mensilità, fra 40 e 49 anni 24 mensilità, fra 50 e 54 anni 30 mensilità, e da 55 in su 36 mensilità; a queste cifre si aggiungono per chi esce entro il 31 maggio 20mila euro fino a 49 anni e 30mila da cinquanta anni in su. Per avere gli incentivi occorrerà in ogni caso avere 2 anni di anzianità aziendale. Infine sarà offerto uno specifico servizio di outplacement".