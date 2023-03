Olimpiadi 2026, per il pattinaggio di velocità Torino se la gioca con Rho: la decisione definitiva il 18 aprile

Torino è ancora in corsa per ospitare un pezzetto di Olimpiadi. Per Milano-Cortina 2026 è infatti tutto deciso, tranne la location che ospiterà il pattinaggio di velocità, dopo la rinuncia della sede designata che era Baselga di Pinè.

In lizza ci sono l'Oval del Lingotto, a Torino, e Rho Fiera Milano. L'Oval aveva già ospitato quelle gare nel 2006 e per questo costerebbe meno della metà (circa 8 milioni di euro) rispetto all'opzione milanese.

Oggi la Cabina di regia dei Giochi ha deciso che il prossimo 29 marzo verrà portata al Cio la proposta della Fondazione, valutata con quadro comparativo tra le due opzioni, mentre la decisione finale è attesa per il 18 aprile.

Proprio oggi, il sindaco di Milano Beppe Sala si era opposto all'ipotesi Torino "che si è tirata fuori da sé". Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio avevano ribadito la bontà dell'opzione Oval. (LEGGI QUI)