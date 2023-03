Fontanelle rotte e giardini vandalizzati: Grugliasco fa la conta dei danni

Anche quest'anno, durante i lavori di apertura primaverile delle fontanelle comunali, il Comune di Grugliasco ha dovuto eseguire diversi interventi straordinari conseguenti ad atti vandalici come la sostituzione dei rubinetti danneggiati o rubati, la riparazione e sostituzione dei raccordi danneggiati. Ciò ha comportato un esborso di soldi pubblici con maggiori costi, aumento dei tempi di apertura di alcune fontane per il reperimento dei pezzi di ricambio e in alcuni casi l'impossibilità di procedere alla riparazione con la conseguente sostituzione dell'intera fontana, non sempre possibile per carenza di fondi nell'appalto di ordinaria manutenzione.

Purtroppo per alcune aree della città non si tratta di un evento isolato, ma una consuetudine, che si ripete ogni anno e spesso più volte durante l'anno.

"Faccio un appello a tutti i cittadini – afferma il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito - perché i denari che spendiamo non vadano più persi. Sono soldi di tutti. Lo scarso senso civico e le azioni vandaliche pesano sulle casse pubbliche per migliaia di euro all’anno. Bisogna capire che la bellezza e l’abbellimento della città sono elementi che ci fanno stare meglio, che danno decoro alla città in cui viviamo. Questo va insegnato in famiglia e nelle scuole».

Di seguito alcuni delle aree sulle quali sono avvenuti gli atti vandalici rilevati all'apertura primaverile di quest'anno:

- Giardino Vittime dello Stadio Heysel, di via Galimberti (4 rubinetti mancanti su 5 fontanelle presenti - 5 coperchi mancanti su 5 fontane presenti - raccordi e griglie rubati);

- Parco Aldo Moro di via Olevano (4 rubinetti mancanti su 6 fontanelle presenti);

- Area cani di via Palli (1 rubinetto mancante, raccordo spezzato e non riparabile) la fontana non verrà attivata in quanto dovrà essere sostituita;

- Giardino tra via Baracca e via Palli (1 rubinetto mancante).

- Giardino di via Giuseppe di Vittorio (leva di chiusura rubinetto rotta-sostituzione rubinetto)

- Parco Paradiso (3 rubinetti danneggiati su 3 fontane presenti e pulizie carico e pozzetto)