Venaria, il 6 aprile verrà inaugurato l'Ufficio di Prossimità

La Città di Venaria Reale e il Tribunale di Ivrea insieme a sostegno delle fragilità del territorio. Inaugurato l’Ufficio di Prossimità di Venaria Reale, che accompagnerà le fasce deboli della popolazione nei rapporti col Tribunale, senza doversi recare ad Ivrea, fornendo servizi di orientamento e deposito telematico degli atti in materia di tutele e volontaria giurisdizione.

Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibile e semplice i rapporti fra la giustizia e i cittadini. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità, che da giovedì 6 aprile 2023 aprirà i battenti presso la sede della Polizia Municipale di Venaria Reale, in via Nazario Sauro 57, ricevendo su prenotazione tutti i giovedì dalle 14:30 alle 17:30 telefonando allo 0114072308, attivo in orario di apertura dell’ufficio - Email - udp@comune.venariareale.to.it

Il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi «Un ufficio che è stato istituito per offrire un'assistenza giuridica più vicina alle esigenze dei cittadini, fornendo informazioni e consulenza in materia giudiziaria, nonché assistenza nella redazione di atti e documenti. L’accesso alla giustizia è ora più semplice per i venariesi che hanno difficoltà a raggiungere il Tribunale di Ivrea».

All’inaugurazione del servizio sono stati invitati rappresentanti della Regione Piemonte. Erano presenti, per la Corte d’Appello di Torino la consigliera Silvia Casarino e per il Tribunale di Ivrea la responsabile del settore civile del Tribunale Anna Taverriti.

«L’avvio dell’Ufficio di Prossimità di Venaria Reale - ha commentato la Consigliera della Corte d’Appello Silvia Casarino - amplia la rete degli enti locali che in Regione hanno abbracciato un’idea di impegno istituzionale, fortemente orientato al cittadino, superando la tradizionale divisione del lavoro in compartimenti stagni che spesso caratterizza l’attività del settore pubblico».

Gli operatori allo sportello potranno fornire supporto e orientamento al cittadino, trasmettendo telematicamente al tribunale gli atti relativi ai procedimenti civili che non richiedono necessariamente il supporto di un avvocato per essere gestiti (ricorsi, istanze, rendiconti periodici), e che possono riguardare, ad esempio, tutele, amministrazioni di sostegno, o autorizzazioni al giudice tutelare relative ai minori. Si potrà così dare risposta in modo più semplice a tutti quei soggetti fragili che hanno necessità di essere aiutati nella loro vita quotidiana da un familiare.

«Con l’Ufficio di Prossimità di Venaria Reale si aggiunge un ulteriore tassello al sistema della giustizia di prossimità del circondario del Tribunale di Ivrea, che vede già attivi gli Uffici di Prossimità dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, di Caluso e dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese - afferma per il Tribunale di Ivrea Anna Taverriti, che aggiunge - gli Uffici di Prossimità permettono di estendere le opportunità del processo telematico anche ai cittadini, all’utenza non professionale, di fatto migliorando la qualità della vita per la popolazione locale e semplificando l’accesso al servizio giustizia».

Di fatto il circondario del Tribunale di Ivrea diventa uno dei territori a maggiore concentrazione di Uffici di Prossimità in Piemonte, con un bacino di utenza che sfiora i 50 Comuni coinvolti. L’assessore Pamela Palumbo, con delega ai Servizi al cittadino, dichiara «Un nuovo servizio gratuito per i cittadini, che va incontro ai soggetti più fragili. Il nuovo sportello è una importante risorsa, poiché offre un supporto diretto alla nostra comunità».

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma di Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Prossimità di Venaria Reale è stato attivato in collaborazione con la Regione Piemonte e il Tribunale di Ivrea, con il supporto formativo e consulenziale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese KPMG-C.O.Gruppo-Maat, all’evento di inaugurazione rappresentato da Riccardo Crosara e Mariya Gancheva, che sottolineano come «l’Amministrazione comunale ha reso disponibili i locali e ha individuato il personale da assegnare al servizio, mentre Regione Piemonte ha fornito gli arredi, gli strumenti tecnologici, i supporti informativi e divulgativi, e ha formato e assistito il personale dedicato al servizio».