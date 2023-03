Esce fumo dal sottotetto della scuola: allarme in corso Sicilia, studenti evacuati. Poi torna il sereno

Allarme incendio in una scuola, questa mattina a Torino. Del fumo nero si è alzato dal sottotetto dell'istituto comprensivo "Matteotti-Pellico" di corso Sicilia 20.

Il principio di incendio si è sviluppato dal sottotetto dal lato delle palestre. La scuola ospita all'incirca 500 studenti.

Come ha poi spiegato il collaboratore scolastico dell'Istituto, il fumo è stato causato dai vapori della caldaia che sono fuoriusciti dal sottotetto e hanno fatto scattare l'allarme. Nessun pericolo, quindi, per i ragazzi che sono stati evacuati per sicurezza e hanno perso svariati minuti di lezione.

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno confermato l'origine del fumo, le lezioni sono riprese in tutta tranquillità.