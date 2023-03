A fuoco un deposito di legna a Sant'Ambrogio, in tre ore i pompieri domano le fiamme

Alle 7.20 di oggi, venerdì 24 marzo, la squadra 41 di Grugliasco, l’autobotte della sede Centrale e le squadre volontarie di Avigliana e Borgone dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Sant’Ambrogio in Via Primo Levi per un incendio legnaia.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono continuate fino alle 10.