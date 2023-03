Torino e il deserto delle banche: in un anno spariti 56 sportelli. In tutto il Piemonte ce ne sono 158 in meno

Ben 56 sportelli in meno, soltanto a Torino. Mentre in tutto il Piemonte se ne contano 158 in tutto, scomparsi tra il 2020 e il 2021. Quello che spesso si nota girando per la città, ora è anche nei numeri.

L'indagine di Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) su cifre Banca d'Italia lo conferma: nel capoluogo e provincia il calo è del 7,3%, ma su scala regionale si sale all'8,3%, ben al di sopra della media nazionale, che dice -7,8% per un totale di 1830 sportelli in meno. Colpa del banking online? Può darsi, ma di certo sono sempre meno i luoghi fisici a cui rivolgersi, così come gli sportelli bancomat per prelevare.