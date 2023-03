Sport |

Basket, la Reale Mutua chiude con Milano

Si chiude sul parquet amico del Pala Gianni Asti la prima fase del campionato di Serie A2

Si chiude sul parquet amico del Pala Gianni Asti la prima fase del campionato di Serie A2 per la Reale Mutua Torino: domenica, palla a due alle ore 18, la squadra gialloblù riceverà infatti l’Urania Milano.

GLI AVVERSARI - La squadra milanese, allenata da coach Davide Villa, occupa la quinta posizione in classifica nel Girone Verde di Serie A2, con un record di 13 vinte e 10 perse. Nella gara di andata si impose la formazione di coach Ciani con il punteggio di 74-73 grazie alla tripla sulla sirena di Vencato. Miglior realizzatore dell’Urania è Giddy Potts che viaggia a 17.1 punti di media, con il 36% da tre punti. Franco Ciani (Allenatore): “Per noi la fase a orologio inizia una settimana prima rispetto alle altre: questo è sufficiente per comprendere l’importanza dell’appuntamento di domenica. Insieme all’Urania arriveremo a braccetto nello stesso girone. Noi ci portiamo dietro la vittoria dell’andata, frutto del buon lavoro fatto in precedenza, ma ora dobbiamo fare il possibile per portare altri due punti in dote, in vista della seconda fase”.

INFO UTILI – Si gioca domenica 26 marzo, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Angelo Caforio, Duccio Maschio e Alberto Perocco. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.

comunicato stampa

