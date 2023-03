Nocciolini Open Day, a Chivasso una giornata alla scoperta del dolce tipico della tradizione

Con l’arrivo della primavera si festeggiano anche quest’anno i famosi ‘nocciolini’, i dolci tipici della tradizione chivassese. Per rendere omaggio ai minuscoli dolci a base di nocciole la pasticceria Bonfante di Chivasso, locale storico d' Italia che produce i nocciolini dal 1922, apre al pubblico i suoi laboratori domenica 26 marzo 2023 dalle ore 14 alle ore 18 per il ‘Nocciolini Open Day’.

L’iniziativa intende far conoscere il valore dell'artigianalità e dell'eccellenza dolciaria piemontese in uno straordinario percorso sensoriale e del gusto dove le nocciole sono protagoniste. I nocciolini devono il loro inconfondibile gusto alle nocciole Piemonte IGP, che vengono dapprima tostate; quindi, macinate e mescolate a zucchero e albume. Una volta raggiunta la consistenza ideale, l’impasto viene inserito in una speciale macchina che distribuisce sulle lastre di cottura la giusta quantità di composto, sotto forma di innumerevoli bottoncini pronti per essere infornati.

Per info e prenotazioni 011.9102157