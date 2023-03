Diversificare il portafoglio di criptovalute con progetti ad alto potenziale: Filecoin (FIL), Axie Infinity (AXS) e TMS Network (TMSN)

Una rete di archiviazione file decentralizzata e peer-to-peer chiamata Filecoin (FIL) è stata sviluppata da Protocol Labs nel 2017. A differenza delle tradizionali società di cloud storage, l'obiettivo di Filecoin (FIL) è quello di costruire una rete di archiviazione decentralizzata ed efficace.

La criptovaluta FIL, utilizzata per pagare l'archiviazione e il recupero dei dati sulla rete Filecoin (FIL), alimenta la rete Filecoin (FIL). Fornendo alla rete potenza di elaborazione e spazio di archiviazione, gli utenti possono guadagnare Filecoin (FIL), che vengono poi utilizzati per archiviare e recuperare file per altri utenti.

La potenzialità di Filecoin (FIL) di utilizzare un metodo basato sul mercato per incentivare i fornitori di spazio di archiviazione a contribuire con la loro capacità di archiviazione alla rete è una delle sue caratteristiche principali. Gli utenti possono ora scegliere tra una serie di fornitori di storage e di costi, il che promuove la concorrenza e abbassa i prezzi.

Proprio come TMS Network (TMSN), Filecoin (FIL) è molto interessante per gli utenti grazie alla sua enfasi sulla privacy e sulla sicurezza. Per garantire la ridondanza ed evitare la perdita di dati, questi vengono crittografati, distribuiti in rete e conservati in numerose copie. Filecoin (FIL) è destinato a svolgere un ruolo significativo come opzione valida per gli investitori, dato che il mercato dello storage decentralizzato continua a espandersi.

Le nuove soluzioni di TMS Network (TMSN) vedono il sostegno degli investitori per la nuova borsa valori

TMS Network (TMSN), un nuovo operatore, sta attirando investitori e perseguendo profitti fornendo a trader e investitori soluzioni all'avanguardia.

I primi segnali indicano che TMS Network (TMSN), che ha raccolto 2 milioni di dollari in un round privato di avvio e ha venduto 500.000 dollari di token in sole 2 settimane durante la prima prevendita, porterà agli investitori i leggendari rendimenti per cui le criptovalute sono note.

Uno scambio decentralizzato basato su Ethereum che mette in contatto persone e beni si chiama TMS Network (TMSN). TMS Network (TMSN) offre la possibilità di negoziare oltre 500 criptovalute e attività più convenzionali come azioni, CFD e forex.

I titolari di token TMS Network (TMSN) hanno accesso a una serie di servizi premium, tra cui strumenti di trading all'avanguardia, analisi e formazione sul trading sotto forma di guide, webinar e video.

Durante la seconda fase della prevendita, gli investitori possono ottenere una parte dell'azione acquistando i token TMS Network (TMSN) al prezzo di 0,038 dollari ciascuno.

Catturare, allevare, combattere e vincere nel metaverso di Lunacia con Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS), tra gli altri giochi play-to-earn, ha creato un forte caso d'uso per le ricompense basate su blockchain. Axie Infinity (AXS) offre un metaverso aperto, caratteristico e personalizzabile di esperienze di gioco coinvolgenti, fondendo la finanza decentralizzata con il gioco.

Ispirato ai Pokemon, Axie Infinity (AXS) ha raggiunto la notorietà grazie al suo gameplay variegato, ambientato nell'ampio metaverso di Linacia, che consente ai giocatori di catturare, allevare e combattere con gli Assi.

I frammenti di Axie Infinity (AXS) e le pozioni d'amore lisce (SLP) costituiscono il doppio sistema di gettoni che alimenta il vivace ecosistema DeFi di Axie Infinity (AXS), al vertice dell'economia di gioco (SLP).

I token Axie Infinity (AXS) offrono enormi prospettive agli utenti e agli investitori per il loro valore nel migliorare la DeFi e il gioco. Axie Infinity (AXS), che ha un market cap di 895 milioni di dollari, è di conseguenza il sesto token più grande del metaverso. L'emozione rialzista è presente nelle contrattazioni del token a circa 7,89 dollari in seguito alle notizie o agli sviluppi più recenti.

http://tmsnetwork.io/

Conclusione

Gli investitori possono diversificare i loro portafogli con Filecoin (FIL), una rete di archiviazione di file decentralizzata e peer-to-peer che incentiva i fornitori di storage attraverso metodi basati sul mercato. Offre privacy, sicurezza e ridondanza crittografando i dati, distribuendoli sulla rete e conservandoli in più copie.

Gli investitori hanno anche la possibilità di scegliere TMS Network (TMSN), un recente ingresso nel mercato delle criptovalute che offre uno scambio decentralizzato basato su Ethereum per la negoziazione di oltre 500 criptovalute. Axie Infinity (AXS), un gioco play-to-earn basato su blockchain che offre un metaverso personalizzabile di esperienze di gioco coinvolgenti attraverso il suo sistema a doppio token, Axie Infinity (AXS) è una terza opzione.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio