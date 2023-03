I mercati di Torino proiettati verso il futuro grazie alla digitalizzazione

Attraverso il portale, tutti gli operatori di mercato potranno interfacciarsi con la pubblica amministrazione, fare richieste e compilare pratiche: " I nostri mercati - ha proseguito Chiavarino - sono un fiore all'occhiello di livello nazionale, nella top 5 per il rapporto qualità - prezzo. Il nostro obiettivo è quello di renderlo più belli, comodi, sicuri e organizzati: il passaggio al digitale ci permettere di voltare pagina e di guardare al futuro ".

" Digitalizzazione significa modernizzazione ": con queste parole, l'assessore al commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino , ha annunciato (durante un evento al Mercato Centrale di Porta Palazzo, ndr) l'imminente passaggio di tutta la gestione dei 33 mercati attivi sulla piattaforma governativa "Impresa in un giorno".

Durante l'intervento, l'assessore ha anche snocciolato alcuni numeri eloquenti: "Grazie a 9 milioni in arrivo dal Pnrr - ha aggiunto - attueremo opere manutentive e di profondo rifacimento, mentre con 4 milioni di fondo Pinqua agiremo su Porta Palazzo e corso Racconigi, senza tralasciare piazza Borromini e corso Grosseto. Grazie alla sinergia con le commissioni dei mercati abbiamo definito 9 layout e per altri 2 gli iter sono in fase di conclusione".