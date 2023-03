Grande partecipazione alla prima edizione torinese della Deejay Ten: 10 mila gli iscritti

Grande successo oggi, domenica 26 marzo, a Torino per la “Deejay Ten”, la corsa non agonistica ideata da Linus che per la prima volta arriva nel capoluogo piemontese inaugurando la 18ª edizione di questo importante evento di condivisione e divertimento nato nel 2005 a Milano.

Sono state 10.000 le persone di tutte le età che hanno indossato la maglia targata Deejay Ten e la pettorale per attraversare insieme correndo le strade del centro cittadino partendo questa mattina alle ore 9 da Lungo Po Diaz.

In testa alla fiumana Linus che, dopo aver dato il via alla corsa insieme al Trio, Diego e LaVale e al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha corso con i partecipanti e li ha guidati fino alla fine del tragitto che si articolava in due percorsi differenti da 5 e 10 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque). I corridori, una volta superato lo start, hanno raggiunto il centro città da corso San Maurizio, per poi attraversare i Giardini Reali e piazza Castello e percorrere via Po, fino all’arrivo comune in Lungo Po Generale Armando Diaz, dopo la deviazione per il percorso più lungo che ha raggiunto Parco Valentino e lo storico borgo medievale.

“Sono diciotto anni che organizziamo le Deejay Ten, ne abbiamo ormai quasi una cinquantina alle spalle, in molte città d’Italia… ma una “prima” così bella non c’era mai stata –afferma Linus - Una città bellissima, ricca di gente meravigliosa, sono quasi commosso. Grazie Torino, perché non ci siamo venuti prima?”.

Grande partecipazione di pubblico ieri e questa mattina anche al Deejay Village, posizionato in piazza Castello, luogo dove era possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia e che ha visto anche la presenza del Trio Medusa e di Diego e LaVale accolti con grande entusiasmo.

Dopo l’esordio di Torino, la “Deejay Ten” proseguirà poi a Bari (16 aprile), Firenze (21 maggio), per la prima volta a Napoli (il 10 settembre) e si concluderà a Milano (gran finale, il 15 ottobre). Novità di quest’anno la Deejay Ten Lottery, dove basterà registrare il proprio pettorale sulla pagina dedicata al concorso per poter vincere tanti premi di tappa e, per chi si registrerà su almeno 3 città, in palio a estrazione finale uno scooter e la possibilità di assistere alle Nitto ATP Finals a Torino (dal 12 al 19 novembre).