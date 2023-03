Le accompagnatrici sono cercate particolarmente dagli abitanti di Biella

In che provincia del Piemonte c’è il maggior consumo di sesso a pagamento? Si potrebbe pensare a Torino, ma non è così! Biella è la città con la percentuale più alta di escort per abitante, lo 0,28% di uomini nel biellese sceglie sex workers. Subito dopo, con lo 0,26%, troviamo la provincia di Alessandria e, con lo 0,21% quella di Novara. Torino si trova solo al settimo posto, con lo 0,16%.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha analizzato i dati delle ricerche effettuate dagli uomini piemontesi attraverso i filtri, che funzionano con i dati delle recensioni scritte dagli utenti. Le ricerche effettuate sul sito attraverso di essi ci parlano proprio degli interessi e delle esigenze dei clienti delle escort.

Sappiamo i numeri, ma qual è l’identikit dei consumatori di sesso a pagamento emiliano-romagnolo?

Il professor Fabrizio Quattrini, Psicoterapeuta e Sessuologo, in un video che si sta viralizzando sui social, ha provato a disegnarne il profilo.

Tra i clienti delle escort si rileva un picco significativo tra i 25 e i 44 anni e l'utente cerca principalmente escort (45%) ed escort trans (32%) prettamente per rapporti anali (23%), eiaculazione in bocca (13%) e bacio profondo (11%), preferenze nella media con il resto d’Italia.

È interessante soffermarsi su alcune percentuali. Secondo il Prof. Fabrizio Quattrini «la ricerca delle escort trans fa pensare ad un immaginario non solo trasgressivo. Molti uomini sono attratti dall’ambiguità e una donna con pene rappresenta il massimo livello di dominanza. Ci sono poi anche uomini che inconsapevoli della propria attrazione omoerotica sfruttano la dimensione trasgressiva, riparandosi da possibili e pericolosi giudizi».

Dall’analisi delle preferenze, invece, emerge anche un altro aspetto: «Chiaramente, i clienti sembrano essere indirizzati prevalentemente verso un approccio molto più vanilla e meno kinky, anche perché un altro dato importante riguarda i servizi ricercati. La ricerca del bacio profondo può essere associata al desiderio di rendere il rapporto sessuale molto intimo, abbracciando l’idea di un momento di tenerezza e affettività. Spesso le escort raccontano che i clienti pagano non solo per fare sesso, ma anche per momenti intimi di tenerezza e confronto anche verbale».

Un dato importante riguarda l’utilizzo del servizio da parte delle persone con disabilità, il 17% (secondo dopo al rapporto anale, al 23%, e prima dell'eiaculazione in bocca, al 13%). Il prof. Quattrini promuove da sempre «la formazione delle sex worker in tema di disabilità, così da poter rispondere anche alla richiesta di persone che hanno disabilità gravi e che, spesso, non possono consumare un rapporto sessuale».

L’utente di Escort Advisor è quindi «un uomo che decide di concedersi uno spazio sicuro dove sperimentare liberamente le proprie fantasie, i propri desideri spesso difficili da realizzare altrove. Un uomo che non vuole una escort solo per il piacere di trasgredire, ma con la quale condividere un momento all’insegna delle emozioni e del benessere».

A scalare, in ordine decrescente, riportiamo anche i dati delle altre province del Piemonte per quanto riguarda la percentuale maschile che cerca escort: Verbania, 0,21% di abitanti per 156 escort, Vercelli, 0.16% di abitanti per 129 escort, Cuneo, 0,15% di abitanti per 433 escort, Asti, 0,12% di abitanti per 125 escort.