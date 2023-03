Torino una delle mete preferite per trascorrere la Pasqua 2023

L'emergenza Covid ormai è alle spalle, con le restrizioni e le chiusure con le quali abbiamo dovuto convivere a lungo, il ritorno alla normalità significa anche la ripresa del turismo estero in Italia. Secondo il portale Jetcost, le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono in aumento del 30% rispetto alla Pasqua 2019 , l’ultimo anno prima della pandemia.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2023 stanno scegliendo l’Italia: il piacevole clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza culturale, le spiagge, i paesaggi, le tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia, le strutture e l’ospitalità hanno fatto in modo che sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo.