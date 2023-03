Figli di coppie gay, Lo Russo: "Domani riunione coi sindaci del Si, il 12 maggio evento al Regio"

" Vogliamo che sia una battaglia trasversale da parte di quei sindaci italiani che condividono questa impostazione culturale - dice Lo Russo -. Porremo la questione al Parlamento, con un'eventuale proposta di legge se le Camere rimarranno inermi. Non è la maternità surrogata, il tema. Ma i diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali , che sono bambini come tutti gli altri ".

Un evento il 12 maggio

"Serve una regola a livello europeo"

Che però non vuole fare fughe in avanti, ma chiede regole uguali per tutti. "Non abbiamo potere indipendente dal Ministero dell'interno e quindi la questione va posta nella cornice istituzionale. Dobbiamo fare fronte comune come sindaci. La problematica non appartiene al singolo Comune, ma va oltre la zona d'Italia e il colore politico del primo cittadino".

"Soprattutto è una questione di diritti, dei bambini, con riconoscimenti che esistono in Paesi come la Spagna e qui no. Non si può lasciare alla sensibilità del sindaco, ma serve legge a livello comunitario e quindi Europeo", ha concluso Lo Russo.

Appendino: "Se fossi sindaco, continuerei con le registrazioni"