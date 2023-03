Il Club 84 riapre: "A breve bando per il locale del Valentino". Ancora guai per Latteria Svizzera e Idrovolante

Dopo l'addio delle scorse settimane, il Club 84 riaprirà. Lo scorso 25 febbraio la storica discoteca del Valentino ha organizzato l'ultima serata di festa, dove decine di clienti sono passati a salutare le piste da ballo calcate negli anni dagli studenti Erasmus ma anche dagli appassionati di liscio.

Ma il Comune, come ha spiegato la vice sindaca Michela Favaro rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, a breve ha intenzione di pubblicare un bando per l'assegnazione dei locali di corso Massimo D'Azeglio 9.

Abusi edilizi al Club 84

Per permettere però il rientro del popolo della notte, l'attuale titolare del Club 84 deve demolire le "porzioni del fabbricato prive di regolarità e non sanabili". Dai controlli effettuati da Palazzo Civico infatti è risultato, come ha precisato l'assessore al Patrimonio, che "buona parte della volumetria attuale del fabbricato è stata realizzata sine titulo, poiché non risultano corrispondenti autorizzazioni edilizie e paesaggistiche". Gli interventi di abbattimento sono in corso e dovrebbero essere ultimati entro il mese di marzo.

Contenzioso per Latteria Svizzera

Più complessa la situazione della "Latteria Svizzera". Il fabbricato del bar/gelateria di viale Virgilio 53 è intestato ad un privato, mentre il terreno è del Comune. Questo, come ha chiarito Favaro, non permette al Comune "di agire come proprietario a pieno titolo". Nell'agosto 2024 scade l'attuale concessione per la "Latteria Svizzera", quindi sono attualmente in corso "approfondimenti con l'Avvocatura Comunale". In parallelo sono emersi presunti abusi edilizi, su cui si stanno facendo accertamenti. Dal 2018 è poi chiuso l'"Idrovolante". Aperto dagli anni '80 come bar/imbarcadero, da anni il Comune ha attivo un contenzioso con il concessionario. "La Divisione Amministrativa Patrimonio - ha concluso Favaro - sta tentando di addivenire ad un accordo transattivo".

Firrao (Torino Bellissima): "Anche quest'estate luci spente al Valentino"