A Torino Comics, nasce la Zona Rossa: l'area dedicata ai fumetti erotici

Una novità ammiccante per il pubblico maggiorenne della XXVII edizione di Torino Comics, in programma dal 14 al 16 aprile a Lingotto Fiere Torino.

Nasce infatti la Zona Rossa, un’area dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. All’interno dell’area sono allestite 5 mostre dedicate al fumetto erotico: "I maestri dell’eros italiano", a cura di Torino Comics, raccoglie 10 tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere; "I maestri dell'eros giapponese" è una esposizione di 10 tavole di mangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press.

“Proibito” è l’esposizione dedicata interamente a Luis Quiles, in arte Gunsmithcat, grande artista spagnolo, ospite per la prima volta a Torino Comics. Quiles è diventato un modello per le nuove generazioni con i suoi disegni provocatori e politicamente scorretti che fanno riflettere su temi come prostituzione, omofobia, sfruttamento, carestie, droga, guerra e social network.

“L’eros contemporaneo” mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee, tra cui Ester Cardella, fumettista indipendente palermitana, alcune firme di Edizioni BD come Caterina Bonomelli, Gerotics, Giulia Pex e Otokami, e Rossana Berretta, autrice di Dimoon Erotica, che a Torino è protagonista inoltre dell’incontro Erotismo, Fumetti e Dimoon: un ménage a tre vincente, insieme ad Alessandro Sidoti.

Disabilità e sessualità sono invece le tematiche della mostra curata da Sensuability, con opere di sensibilizzazione declinate nei linguaggi del fumetto, del cinema e della pittura. Per tutti e tre i giorni, inoltre, l’associazione proietta inoltre un cortometraggio che affronta questi temi con ironia cinematografica.

Per chi vuole osare, all'interno della Zona Rossa è allestito il box Your secret, dove il pubblico può lasciare bigliettini anonimi con scritti i propri desideri più segreti e hot: ogni giorno verranno estratti alcuni biglietti che saranno poi immediatamente rappresentati graficamente dai fumettisti ospiti all’evento ed esposti nel Wall of dreams.