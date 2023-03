Preparatevi al decollo: TMS Network (TMSN), che ha già guadagnato 2,5 milioni di dollari, è pronta a raggiungere Polkadot (DOT) e Polygon (MATIC) nella celebrità delle criptovalute nel 2023

Anche la nuova criptovaluta TMS Network (TMSN) ha registrato un interesse senza precedenti per una moneta che è ancora nella seconda fase della sua prevendita. Dopo aver venduto tutti i 500.000 dollari della prima fase, TMSN è ora in rialzo di oltre il 700%, e i token non sono ancora in vendita al pubblico: boom! Diamo un'occhiata alle tre monete in questione.

Polkadot (DOT)





Polkadot (DOT) è la risposta all'annoso problema dell'interoperabilità delle blockchain. Polkadot (DOT) è un protocollo open-source sharded multichain, progettato per collegare e proteggere una rete di blockchain specializzate.





Polkadot (DOT) è un metaprotocollo di livello 0 che fornisce una base per il Web3. E soprattutto, Polkadot (DOT) è in grado di connettere catene pubbliche e private, reti permissionless, oracoli e tecnologie future, consentendo loro di condividere informazioni in modo affidabile.





E può farlo anche a velocità elevata, perché Polkadot (DOT) utilizza una rete multichain sharded che può elaborare molte transazioni su diverse catene in paracatena. Questa potenza di elaborazione parallela migliora la scalabilità e consente la creazione di blockchain personalizzate utilizzando il framework Substrate, rendendo Polkadot (DOT) una prospettiva molto interessante.





Polygon (MATIC)





Polygon (MATIC) è la risposta a tutti i problemi di scalabilità di Ethereum. Una blockchain veramente facile da usare che scala, e l'infrastruttura al centro di Polygon (MATIC) è l'SDK, un quadro flessibile e modulare che può supportare lo sviluppo di una varietà di dApp.





Alcuni sono scettici su questo sistema multi-catena, ma Polygon (MATIC) trasforma effettivamente Ethereum nell'Internet delle Blockchain. Polygon (MATIC) è come un'autostrada digitale che collega tra loro tutte le catene e i vantaggi sono enormi. Pensate a Polkadot (DOT), Cosmos, Avalanche - ma con la sicurezza e il vivace ecosistema di Ethereum, e avrete solo una parte di ciò che Polygon (MATIC) ha da offrire.

Il 2023 è stato un anno positivo per Polygon (MATIC) e, con l'avvio della stagione dei tori, non mancherà di tenere il passo. E con oltre 65.000 transazioni al secondo, questo risolutore di problemi per Ethereum significa che Polygon (MATIC) catturerà sempre più interesse in futuro.









TMS Network (TMSN)





Questo ci porta a parlare di TMS Network (TMSN) , un'innovazione che sta cambiando le carte in tavola nello spazio della DeFi. TMS Network (TMSN) è all'avanguardia con la sua piattaforma di investimento onnicomprensiva, che offre caratteristiche e funzionalità che lasciano le altre piattaforme nella polvere.





Non dovrete più destreggiarvi tra più strumenti per diverse classi di attività. TMS Network (TMSN) ha risolto questo problema con il suo approccio rivoluzionario, fornendo uno sportello unico per tutte le vostre esigenze di investimento. Che vogliate negoziare criptovalute, azioni o materie prime, TMS Network (TMSN) vi copre.









http://tmsnetwork.io





Ma non è tutto: TMS Network (TMSN) offre una suite completa di risorse educative, strumenti analitici e finanziari per aiutarvi a prendere decisioni di trading informate. E se non siete ancora pronti a volare da soli, potete anche copiare i trader di maggior successo sulla piattaforma.





La convergenza tra il mondo delle criptovalute e quello degli investimenti tradizionali non è mai stata così evidente e TMS Network (TMSN) è in prima linea in questo movimento. Con il suo approccio innovativo e la sua piattaforma all-in-one, TMS Network (TMSN) è pronta a scuotere il settore finanziario e il panorama della DeFi nel 2023.

