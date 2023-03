Via Garibaldi “chiude” ai pedoni: disagi fino a fine giornata

Una maxi gru, la strada sbarrata. Viabilità pedonale stravolta oggi in via Garibaldi.

Quella che è una delle principali vie dello shopping torinese, con bar e negozi, è oggi chiusa nel tratto compreso tra via Bellezia e via Milano. Per andare da piazza Statuto a piazza Castello è quindi necessario “circumnavigare” l’imponente gru passando dalle vie limitrofe.

Chiusi i negozi che si trovano in quel tratto specifico, inaccessibile a tutti. Via Garibaldi rimarrà chiusa fino alle 20.