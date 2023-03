Progetti Memorabili: dibattito aperto su edilizia e sostenibilità, ma anche un aiuto per i bimbi del Regina Margherita

Si chiama "Progetti Memorabili" l'evento programmato per giovedí 30 marzo (18:30) presso in via Cometto 11 a Rivoli dedicato al mondo dell'architettura e della sostenibilità, senza trascurare lo stile.

Organizzato da Helitec, Agata Home Design e Sirt, insieme a Investo Idea, l'evento si propone di coinvolgere una platea di architetti e professionisti del settore per abbinare benessere e sostenibilità.



"In un'epoca in cui sempre più persone si interessano all'ecosostenibilità, diventa sempre più importante anche il rispetto delle regolamentazioni ESG (Environmental, Social, Governance) a livello edile e architetturale - spiegano gli organizzatori -. L'ecosostenibilità e il lusso possono sembrare due concetti contrastanti, ma in realtà sono perfettamente integrati e Progetti Memorabili vuole rappresentare un punto di incontro tra sostenibilità, lusso, architettura e sociale".





E proprio per il sociale, in occasione dell’ultimo incontro, verrà aperta una call per gli architetti e sostenuta da Agata Home Design e Helitec per la realizzazione della “stanza dei sogni memorabili” , una iniziativa benefica che vedrà la ristrutturazione di una stanza dell’ospedale per l’infanzia Regina Margherita di Torino, con l’obiettivo di fare la differenza nella vita dei piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita, creando un ambiente in cui sentirsi a proprio agio, rilassati e protetti.



Tra i relatori protagonisti dell’ultimo incontro saranno presenti il Lorenzo

Santagata, vicepresidente di Easydom, Marco Pusceddu presidente Fiaip