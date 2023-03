Doppio incidente sulla tangenziale all'altezza di Venaria: traffico paralizzato in entrambe le direzioni

Dopo il gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio tra sito interporto e drosso, con un ferito in gravi condizioni al Cto, la tangenziale deve fare i conti con un nuovo, doppio incidente avvenuto quasi in contemporanea, all'altezza di Venaria.

Doppio incidente in contemporanea

Uno è accaduto in direzione nord e l’altro in direzione sud. Entrambi tamponamenti, il primo ha coinvolto 2 veicoli, il secondo 3, per fortuna entrambi senza feriti.

Il problema sono le code interminabili in entrambe le direzioni.