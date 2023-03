"Non aprite la porta agli sconosciuti": la campagna anti-truffa sulle bottiglie di latte nei supermercati piemontesi [VIDEO]

"Non aprite la porta agli sconosciuti". È questa la frase che dal 1° aprile capeggerà su oltre 500mila confezioni di latte nei supermercati piemontesi, con l'invito a chiamare il 112. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino ha promosso, in collaborazione con la Centrale del Latte di Torino, la nuova campagna anti-truffa, in particolare quelle ai danni degli anziani e delle fasce deboli. Sul fianco delle bottiglie di latte è così rappresentato un militare in versione fumetto, che avvisa le persone di stare attente. In caso di dubbi telefonare subito al pronto intervento, per evitare di essere oggetto di tentativi di frode, furto o estorsioni.