Stranaidea celebra la giornata mondiale sull'autismo con un weekend all'insegna di parole e arte

L'Impresa Sociale Stranaidea, attiva da oltre 37 anni nell'accompagnamento di persone con disabilità e disagio psichico, minori, giovani, famiglie e adulti e nell’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità personale e/o sociale in attività rivolte all’ambiente e al territorio, celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 e prevista per domenica 2 aprile. Per farlo, ha organizzato due importanti eventi con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema attraverso due tra le forme più alte di comunicazione: la letteratura e l'arte; entrambi avranno come filo conduttore il colore blu, scelto dall'ONU per rappresentare l'autismo perché in grado di trasmettere le idee di sicurezza e di conoscenza.

Il primo appuntamento, in programma sabato 1° aprile e intitolato “Il blu oltre le parole”, prevede una speciale raccolta di libri – organizzata in collaborazione con Nova Coop – nell'ambito di BookBox, progetto nazionale di biblioteche diffuse sul territorio dove la cura, la gestione, la catalogazione, l'aggiornamento periodico e la distribuzione di volumi e riviste è affidata a persone con disabilità e persone autistiche. Nei due punti gestiti da Stranaidea, situati nei supermercati Coop di Corso Molise 7 a Torino (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17) e di Piazza Bruno Trentin a Collegno (dalle 15 alle 17), il pubblico potrà donare libri ricevendo in cambio uno dei 250 segnalibri realizzati per l'occasione dalle persone con disabilità che frequentano i servizi diurni El Duende e L’Orobilogio. Sui gadget, firmati Stranaidea e Nova Coop, saranno applicate delle farfalle contenti simbolicamente alcuni semi.

Il secondo evento, fissato per domenica 2 e intitolato “Il blu oltre la tela”, avrà invece come protagonista Lorenzo Filardi (Ciriè, 1995), artista in grado - fin da bambino - “di esprimere su carta immagini e pensieri definendoli all'interno di contorni netti che circoscrivono ampie campiture di colori saturi”. Le sue opere saranno esposte, a partire dalle 15.30, presso la Caffetteria Chantilly di Via Enrico Mattei 1 a Leinì con quota di ingresso fissata a 6 euro (prenotazione al 3423604601): durante l'evento, i presenti potranno usufruire di una merenda a buffet e riceveranno uno speciale segnalibro firmato Stranaidea e decorato con la stampa dei quadri realizzati da Filardi; lo stesso artista, nei giorni precedenti alla mostra, parteciperà ad alcuni appuntamenti organizzati nelle scuole del Comune di Leinì.

Entrambe le iniziative, infine, verranno promosse sul canale TikTok di Stranaidea attraverso il trend #booktok, l'hashtag utilizzato per promuovere e consigliare libri sul popolare social network.