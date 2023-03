Una zampa per combattere la paura del trapano: la pet therapy porta i cani sulla sedia del dentista

Si è svolta ieri, presso l’area dedicata ai bimbi con disabilità della Dental School – dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, la prima seduta di Dog Pet Therapy del progetto nazionale “Basta Una Zampa”, ideato e promosso da For a Smile Onlus e sostenuto da Elanco, azienda leader per la salute e la cura degli amici a quattro zampe, per donare un momento di sollievo e distrazione ai bambini in cura e alle loro famiglie.

A partire da ieri e per tutto il 2023, due volte al mese, i cagnolini Lagotto romagnolo e Golden retriver del progetto “Basta Una Zampa”, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A. (interventi Assistiti con Animali) di Sorrisi a 4 Zampe, incontrano i bambini e le bambine nella sala d’attesa. Un’attività fortemente voluta dalla Dental School, a favore dei piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità anche gravi, che vengono accompagnati dai cagnolini “alla poltrona” del dentista durante le sedute di odontoiatria.

Collaboratori del tutto speciali nelle sedute di Dog Therapy sono i dipendenti di Elanco, che su base volontaria possono prendere parte alle giornate per dare il proprio contributo.

Una partecipazione amica quella dei simpatici compagni a quattro zampe, che con la loro presenza e attraverso attività guidate di gioco e cura aiutano a ridurre notevolmente l’ansia durante l’attesa ai trattamenti odontoiatrici e in post seduta.

Il progetto “Basta Una Zampa” che negli anni ha già raggiunto le principali eccellenze ospedaliere pediatriche di tutta Italia, e oggi attivo in 8 ospedali a sostegno dei bambini ospedalizzati. Una conferma per la Dental School, che in passato ha già ospitato le attività di Dog Pet Therapy di For a Smile Onlus e che oggi torna ad aprire le porte dei suoi splendidi ambienti, dipinti e decorati con entusiasmo dall’ artista Carla Gallo (www.carlart.it), in modo giocoso e sensibile, mettendo il bambino e la persona al centro, valore che guida le missioni e proposte di For a Smile Onlus fin dalla sua fondazione.

“Dopo questi lunghi anni di pandemia finalmente riparte il progetto basta una zampa di For a Smile Onlus presso la Dental School di Torino - dice il professor Elio Berutti, direttore della Dental School -. I nostri piccoli pazienti con problemi di disabilità ora hanno un nuovo spazio dedicato solo esclusivamente a loro. Con la presenza dei cagnolini i piccoli pazienti vengono distratti prima delle terapie. L’attesa diventa così un momento di svago e i bambini possono giocare con i cani appositamente educati nei momenti che precedono le cure odontoiatriche e chi ne ha necessità può farsi accompagnare direttamente alla poltrona e stare insieme durante le terapie. La Dog Pet Therapy si è dimostrata efficace nel ridurre lo stress sia dei pazienti che degli operatori. Un particolare ringraziamento alla Onlus For a Smile che da anni si fa carico di questa iniziativa aiutando i bambini più svantaggiati”.