Vetrine e insegne: oltre 3 milioni ai piccoli negozi di Torino da nuovi supermercati

Oltre tre milioni e 300mila euro ai piccoli negozi di quartiere di Torino, nel biennio 2023-2024, grazie alle aperture di nuovi supermercati o bricocenter. Ad annunciare lo stanziamento di fondi l’assessore Paolo Chiavarino, presentando il Bilancio di previsione sul Commercio. Soldi, come ha spiegato l’esponente della giunta, che serviranno per “interventi materiali di rinnovamento” dei punti vendita di vicinato, come nuove vetrine, insegne o attrezzature come frigoriferi e banconi. Nello specifico sono previste 2.4 milioni di euro per il 2023 e 934mila euro per il 2024.

Soldi per la digitalizzazione

A questi si aggiungono i fondi Pon Metro Plus: in totale a Torino arriveranno 4 milioni e 700 mila euro, di cui un milione sarà destinato al commercio. “Prevediamo – ha spiegato Chiavarino - finanziamenti dai 10 a 30mila euro per l’ammodernamento o digitalizzazione dei negozi: ad esempio la creazione di piattaforme di vendita nel quartiere o area circostante il negozio, per fare concorrenza alla grandi piattaforme”.

Nuovo look per Porta Palazzo

Come annunciato nelle scorse settimane, è ripartita la riqualificazione del mercato di Porta Palazzo. Il Comune di Torino ha pubblicato un nuovo bando accessibile a tutti gli operatori dell'ortofrutta, che potranno così richiedere i contributi a fondo perduto per la sostituzione dei banchi. Nel 2021 era già stato lanciato un avviso, con uno stanziamento di 200mila euro erogati dalla Città e da Camera di Commercio, a cui avevano risposto 73 operatori. La nuova gara scadrà il 31 dicembre e, come precisato da Chiavarino, “comprese le richieste già arrivate, contiamo di superare le 100".