Italdesign, sprint da record: la "creatura" di Giugiaro per la prima volta oltre quota 200 milioni di fatturato in 55 anni

Ai bolidi che sfrecciano ad alta velocità ci sono abituati, ma resta comunque una prestazione da record, quella con cui Italdesign chiude il 2022. Il bilancio parla infatti di oltre 200 milioni di fatturato, per l'anno che si è appena concluso (220, per l'esattezza), con una crescita del 23% sul 2021 e un risultato operativo di 10 milioni, in aumento del 146%.



"E' stato un anno record. Siamo entrati nel 2022 al gran galoppo e, per la prima volta in 55 anni di storia - dice Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign -. Il 2022 è stato un anno record anche per le assunzioni. Sono entrate in azienda 131 persone - aggiunge - un record assoluto. Buona parte arriva dal Politecnico di Torino con cui abbiamo da tre anni un accordo quadro. Anche quest'anno continueremo ad assumere, speriamo più dell'anno scorso. Dipenderà dalla disponibilità di persone. Abbiamo 1.100 dipendenti, di cui 947 in Italia, tra Moncalieri e Nichelino. Stanno crescendo anche le nostre realtà in Germania, in Spagna e in Cina, dove abbiamo aperto la sede di Shanghai".



Grandi passi avanti, insomma, per una storia iniziata nel mondo del design, progettazione e servizi per l'automotive a Moncalieri nel 1968, fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1968. Dal 2010 Italdesign fa parte del gruppo Audi (Volkswagen). E adesso si guarda agli Stati Uniti, dove una sede sarà operativa entro la fine del 2023. "L'obiettivo per il prossimo anno è crescere ancora, continuare il processo di trasformazione dell'azienda da un piccolo atelier di design e carrozzeria in un'azienda integrata in grado di sviluppare veicoli con qualsiasi tipo cdi trazione in tutto il mondo e per tutto il mondo", conclude Casu.