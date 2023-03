Torino "veste" Burberry: il marchio di lusso inglese prende parte dello stabilimento Pattern

Si tratta di un'operazione che non avrà riflessi su nessuna delle altre aziende del Gruppo sul territorio italiano, mentre sono 70 le persone coinvolte nell'operazione. "E' un momento importante per il nostro territorio, per le persone e per la nostra azienda da cui nasce oggi il Polo dell'Outerwear Tecnico del principale marchio inglese del lusso - dice Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern -. Pattern cede la parte dedicata al cliente storico Burberry per costruire a Torino, nei prossimi 24 mesi, il nuovo quartier generale del Gruppo e avere le risorse per proseguire con sempre più efficacia il percorso di crescita, completamente industriale, investendo sul territorio italiano".



Insomma, anche per Pattern si tratta di un rilancio, come confermano anche Francesco Martorella e Fulvio Botto, che del Gruppo sono stati fondatori e oggi sono azionisti di maggioranza. Attualmente, sotto le insegne di Pattern, si contano 12 aziende in 7 regioni italiane.