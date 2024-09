Ai Murazzi una baby gang rapina due giovani: arrestata una ragazza

Baby gang in azione nel centro di Torino. per una ragazza sono scattate le manette ai polsi. E' accaduto ai Murazzi sul Po , dove la rapinatrice in erba ha sottratto il telefono ad un giovane per poi tentare di aggredire e derubare un amico del 19enne, senza però riuscirci.

Le vittime hanno contattato subito il 112, fornendo alla pattuglia dell’Arma una descrizione del gruppetto di malviventi. Questo ha permesso di fermare a poca distanza solo uno dei componenti, nonché l'unica donna della combriccola, con ancora il cellulare rubato in suo possesso.

L'accusa per lei è di rapina aggravata in concorso, di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali per quella non andata a segno, la cui vittima ha infatti necessitato di cure mediche al pronto soccorso.