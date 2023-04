"L'Italia è gay": Torino si sveglia con i bronzi di Riace in corso Dante e corso Regina Margherita

I bronzi di Riace visti di spalle, con sovrimpressa la scritta "Italy is gay". È questa l'ultima provocazione del "Banksy di Torino" Andrea Villa, per accendere un faro sulla questione dell'omosessualità. Un lavoro che arriva all'indomani della richiesta dei sindaci di Torino, Roma e Milano di un incontro al Governo con la richiesta di via libera alle trascrizioni anagrafiche di figli di coppie omogenitoriali.