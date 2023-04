Detenuto suicida al carcere delle Vallette, chieste tre condanne

Un fatto che fece molto discutere, a suo tempo, e che adesso sta diventando di stretta attualità al Palazzo di Giustizia di Torino. Tre condanne sono state chieste dalla pubblica accusa al processo per il suicidio di un detenuto nel carcere delle Vallette. Gli imputati sono agenti di polizia penitenziaria chiamati a rispondere di omicidio colposo: per i primi due la proposta è dodici mesi di reclusione, per il terzo (al quale è contestato anche un falso) di quattordici mesi.

Il detenuto, Roberto Del Gaudio, si trovava in una cella del 'Sestante', reparto di osservazione psichiatrica, che è da tempo centro di una seconda inchiesta (ancora nella fase delle indagini preliminari) per le condizioni delle strutture; il 10 novembre 2019 si tolse la vita impiccandosi con i pantaloni del pigiama. Gli agenti sono sotto accusa per omessa vigilanza.

L'avvocato Davide Mosso, patrono di parte civile per il Garante nazionale dei detenuti, ha chiesto dagli imputati cinquemila euro ciascuno da destinare al Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) per progetti di formazione del personale di polizia penitenziaria. I familiari del detenuto si sono costituiti parte civile con l'avvocato Riccardo Magarelli, che ha chiesto un risarcimento.

Del Gaudio era stato portato in carcere dopo l'omicidio della moglie ed era considerato "a rischio suicidario". Era sottoposto a cure psichiatriche ed era soggetto a regime di stretta sorveglianza. La cella era costantemente monitorata da una telecamera.

All'udienza di oggi i pubblici ministeri hanno chiesto ai testimoni conferme sulle voci secondo le quali i tre agenti stessero guardando alla tv la partita di calcio fra Juve e Milan.