Accesso al credito e piccole imprese: c'è il patto tra Unicredit e Cna Torino

È stato siglato oggi da Paola Garibotti, Regional Manager Nord-Ovest di UniCredit e da Nicola Scarlatelli, Presidente di CNA – Associazione della Città Metropolitana di Torino, presso la sede direzionale della CNA Torino in via Millio 26, l’accordo di collaborazione, tra l’Associazione di imprese e la Banca, che ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere l’attività e lo sviluppo delle imprese associate.

L’accordo, che ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, prevede un accesso e condizioni dedicate alle imprese, associate a CNA – Associazione della Città Metropolitana di Torino, che per le richieste di nuovi finanziamenti, presso UniCredit, si avvarranno del ‘Modello di Presentazione Aziendale’, predisposto dall’Associazione.

“Sono molto orgogliosa di aver firmato questo accordo – afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord-Ovest di UniCredit -. UniCredit, intende rispondere nel modo più veloce ed efficace possibile alle esigenze creditizie delle imprese del territorio torinese e intende farlo anche mediante iniziative volte a supportare la crescita delle piccole e medie imprese sia in termini puramente finanziari che in termini di cultura e struttura finanziaria. La collaborazione con una importante associazione di imprese del territorio, come CNA – Associazione della Città Metropolitana di Torino, va proprio in questo senso”.