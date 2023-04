Disabato (M5S): "Quale futuro per i lavoratori del trasporto ferroviario di Gtt? Si faccia chiarezza"

"Quale sarà il futuro dei lavoratori del trasporto ferroviario di Gtt?" A chiederlo è Sarah Disabato, capogruppo M5S Consiglio regionale del Piemonte. "È inaccettabile che a poco più di due mesi dal passaggio a Trenitalia nessuno sia in grado di dare informazioni certe e puntuali ai 70 dipendenti che ad oggi non conoscono ancora quale sarà il proprio destino.

Per questo chiederemo una copia del contratto di servizio di

concessione del servizio ferroviario metropolitano e relativo addendum 2021, firmati e sottoscritti dalla Regione Piemonte e dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese, con garanzie sulle effettive modalità di passaggio a garanzia dei diritti dei lavoratori. Il rischio concreto è la totale perdita dei diritti acquisiti, tra cui l’anzianità di servizio, gli aumenti periodici di anzianità, il montante ferie e la sede di deposito, nella totale inosservanza di quanto previsto dal contratto nazionale TPL autoferrotramvieri.

Il 9 dicembre 2023 aprirà finalmente il nuovo tunnel di corso Grosseto, che permetterà alla Torino-Ceres di connettersi al Passante e quindi al sistema ferroviario piemontese. La linea, però, verrà chiusa a giugno - anche se al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale - per consentire gli ultimi

lavori infrastrutturali prima della sospirata riapertura e del

collegamento diretto tra il Ciriacese, le Valli di Lanzo ed il centro di Torino. Presenteremo un’interrogazione in Consiglio regionale affinché si faccia al più presto chiarezza".