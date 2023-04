Ritardo a chi? Il Pnrr a Torino corre spedito: pronti i bandi Nodes da 110 milioni. Ora tocca alle aziende

Manifattura 4.0 per mobilità sostenibile e aerospazio per il Politecnico, rivoluzione green per UniTo e ulteriori compiti specifici per Piemonte Orientale e altri atenei come Valle d'Aosta, Pavia e Insubria (Como e Varese). Dal turismo alla cultura, dalla montagna digitale all salite, fino all'agroindustria.

Tutto questo è "Nodes, Nord ovest digitale e sostenibile", l'ecosistema che ha unito le forze quando dall'Europa si è cominciato a parlare di soldi europei. Quel Pnrr che - in questi giorni - è al centro del mirino per ritardi e intoppi vari. Sul piatto, in tutto, ci sono 110 milioni di euro da attivare e spendere in 3 anni.

"Noi siamo puntuali e pronti"

"Si parla di ritardi, quando si parla di Pnrr in questi giorni, ma noi - anche se come atenei ci siamo posti fuori dalla nostra zona di comfort - siamo pronti a fare partire i bandi per i progetti concreti che facciano nascere start up o facciano fare innovazione alle piccole e medie imprese", garantisce Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino e presidente di Nodes. Pmi, start up e ricercatori I primi bandi pere le imprese, al netto dei fondi che sostengono le attività di ricerca degli enti partner, pesano 35,5 milioni di euro, di cui 25,3 per le imprese (anche del Mezzogiorno) e 10,2 per start up e pmi che hanno bisogno di servizi di innovazione e accelerazione di sviluppo. Sono i cosiddetti "bandi a cascata", progettati proprio per le imprese. La cabina di regia e coordinamento, per l'accesso delle aziende, è affidata a Unioncamere. "Siamo i primi a partire, in Italia", dice Chiara Ferroni, direttrice generale di Nodes.

Ma c'è spazio (e ci sono risorse) anche per i ricercatori che vogliono fare impresa con i loro risultati di ricerca. La dotazione è di 5.8 milioni.

Un road show nei territori

Partirà anche un road show nelle varie province coinvolte per approfondire le tematiche delle singole aree. Il 4 aprile a Novara, il 12 a Pollenzo, il 13 ad Aosta, il 17 ad Aosta, il 18 di nuovo a Torino, il 19 a Pavia e il 20 a Biella.

"Noi siamo già alla stanga"