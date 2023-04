Scontro tra un taxi e un autobus in via Bologna: otto feriti

Un taxi e un autobus si sono scontrati oggi pomeriggio in via Bologna, nel quartiere Aurora, all'incrocio con lungo Dora Firenze. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Otto i feriti, che sono stati prontamente trasportati in ospedale al Gradenigo o al Giovanni Bosco con lievi ferite e contusioni.

L'autobus coinvolto è della linea 8 Gtt, il taxi è una Toyota Chr. I feriti sono tutti passeggeri del bus. L'incidente ha provocato disagi al traffico, con la linea 8 Gtt, ma anche la linea 57, deviate.