Chivasso, la Asd Hope running onlus aderisce al progetto dei "Punti Viola" per aiutare le donne

La Asd Hope Running Onlus aderisce al progetto Punti Viola di DonnexStrada, associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada, tramite veri e propri presidi sul territorio, luoghi sicuri, e una rete associata di psicologi e avvocati. L’obiettivo del progetto, nato nel marzo del 2021, è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete attiva che possa sostenere le vittime di violenza, ma non solo, promuovendo una partecipazione collettiva concreta, rieducando la società nei confronti della violenza di genere e supportando psicologicamente chiunque subisca delle discriminazioni.