Il grande cuore di Grugliasco: raccolte 480 scatole di cibo per poveri e persone in difficoltà

Successo per la Questua quaresimale di Grugliasco, che si è svolta domenica 2 aprile, dalle ore 15 alle 18, con la raccolta porta a porta di prodotti alimentari non deperibili e prodotti per la cura della persona e della casa destinati a poveri e persone in difficoltà.

La grande generosità dei grugliaschesi ha fatto si che i volontari raccogliessero 480 scatole di cibo (pasta, farina, sale, zucchero, infanzia, olio/aceto, pelati, tonno, legumi) per un totale di 20 pallet.