Lavoro e inclusione: un gruppo di ragazzi autistici affianca i volontari di Torino Spazio Pubblico nella cura di Largo Tabacchi

Tutti i lunedì mattina, accompagnati dai loro educatori, Edoardo, Fabrizio, Valentino, Fabio, Davide e Irene (in foto) affiancheranno i cittadini già attivi in alcune semplici attività di pulizia, di rimozione erbacce e di piccole potature degli arbusti nella zona di largo Tabacchi e dei giardini che si affacciano sulla piazza.

Proprio ieri si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore attenzione verso le persone con disturbo dello spettro autistico.

L’assessore al Verde e alla Cura della città, Francesco Tresso , ha dichiarato: "Il lavoro di Torino Spazio Pubblico è sempre stato prezioso e lo è ancora di più da oggi, con il coinvolgimento di questo gruppo di ragazze e di ragazzi che doneranno il loro tempo per la cura di uno spicchio della nostra città per il bene collettivo”.

Giulio Taurisano, responsabile di Torino Spazio Pubblico, ha dichiarato: “Il nostro è un progetto che favorisce la partecipazione attiva dei cittadini, e che ha tra i principi fondativi l’attenzione all’inclusione di soggetti svantaggiati o fragili, che in questo modo possono contribuire a pieno titolo nel realizzare interventi a beneficio di tutta la comunità”.

Torino Spazio Pubblico, progetto incardinato presso gli uffici della Divisione Verde e Parchi della Città di Torino, ha finora coinvolto oltre 1600 cittadini in 130 aree verdi della città, di cui più di 200 tuttora attivi in oltre 30 luoghi, occupandosi della riqualificazione di parchi, giardini e piccole aiuole o aree verdi residuali, con lo scopo di sensibilizzare alla partecipazione e all'impegno civico. Tutte le attività sono realizzate grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni e per aderire al progetto come volontari: www.comune.torino.it/verdepubblico/torino-spazio-pubblico/