A Orbassano il centrodestra compatto sostiene la ricandidatura di Cinzia Bosso

Tra i (pochi) Comuni del torinese che andranno al voto a metà maggio c'è anche Orbassano, dove il centrodestra compatto sostiene la ricandidatura della sindaca uscente Cinzia Maria Bosso.

Non è un caso che oggi, 3 aprile, al lancio ufficiale della campagna elettorale fossero presenti big regionali come Roberto Rosso di Forza Italia, Fabrizio Ricca della Lega e Fabrizio Bertot di Fratelli d'Italia, solo per citarne tre fra i più noti. Presenti anche Paolo Ruzzola ed Eugenio Gambetta di Forza Italia, tutti uniti nel sostenere la prima cittadina uscente.

"Voglio portare a termine quanto iniziato cinque anni fa e lavorare per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro per migliorare ancora la nostra città", è l'impegno che Cinzia Bosso ha preso con i cittadini e gli elettori.